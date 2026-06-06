Osimo, Camerino e Tolentino ospitano la "Petite Messe Solennelle" di Gioachino Rossini eseguita dai solisti dell’ Accademia d’arte Lirica di Osimo con il Coro Polifonico Città di Tolentino, sotto la direzione di Aldo Cicconofri. Il programma è stato presentato ieri nella sala Vivarini del Comune di Osimo. Tre serate a ingresso gratuito in tre luoghi di straordinario valore storico e architettonico: la basilica di San Nicola a Tolentino (venerdì 19 alle 21.15), la cattedrale di San Leopardo a Osimo (sabato 20 alle 21.15) e la basilica di San Venanzio a Camerino (domenica 21, stessa ora). A eseguirla il soprano Antonella Granata, il mezzosoprano Eleonora Filipponi, il tenore Hiroki Kono e il basso Yuhong Lin, assieme ad Alessandro Benigni e Lorenzo Gasparri al pianoforte e Maurizio Maffezzoli all’harmonium. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Petite Messe Solennelle" di Rossini con i solisti dell’Accademia Lirica

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Petite Messe Solennelle - Rossini

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