Accademia del Teatro Comunale di Bologna | Rossini protagonista della 2° edizione della rassegna

Notizia in breve

Rossini è al centro della seconda edizione della rassegna organizzata dall’Accademia del Teatro Comunale di Bologna, che porta la lirica nel territorio metropolitano. La manifestazione prevede diversi spettacoli dedicati al compositore, con rappresentazioni che si svolgono in varie location della zona. L’obiettivo è promuovere la musica lirica e coinvolgere il pubblico locale attraverso interpretazioni delle sue opere più note. La rassegna si svolge nel corso dell’anno e coinvolge artisti e orchestre diverse.