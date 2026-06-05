La sorella di 9 anni ha riferito che la madre beveva molto e si comportava in modo violento con la bambina di 2 anni, deceduta a Bordighera. La ragazza ha detto di aver cercato di salvare la sorellina. Dalla testimonianza si deduce che si prendeva cura della sorellina, come se fosse sua madre. La bambina di 9 anni ha anche raccontato di aver cercato di proteggere la sorellina durante i momenti di violenza.

Dalla testimonianza della sorella maggiore della bimba di 2 anni morta a Bordighera è emerso che era lei, a occuparsi della sorellina, come se fosse sua madre. Quando chiedeva aiuto a Manuela Aiello, la loro mamma, veniva dalla stessa insultata Ospite in una struttura protetta con la sorella. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Bimba morta a Bordighera, la sorella di 9 anni: "La mamma beveva molto, era violenta con Beatrice, ho cercato di salvarla"

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Bambina morta a Bordighera, le sorelle di Beatrice provarono a parlare con i nonni

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