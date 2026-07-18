Una bambina di quattro anni, che si trovava in vacanza con la famiglia, è morta dopo aver subito un’annegamento in piscina a Milano Marittima. La piccola, originaria dell’Austria, è deceduta all’ospedale Bufalini di Cesena. Le autorità stanno verificando le modalità dell’incidente avvenuto nella piscina dell’hotel. Cresce la preoccupazione sulla sicurezza delle strutture ricettive dopo un altro incidente analogo verificatosi di recente in Liguria.

La bambina austriaca è deceduta all’ospedale Bufalini di Cesena. Indagini sulla dinamica dell’incidente nella piscina dell’hotel, mentre cresce l’allarme sicurezza dopo il dramma di Sestri Levante.. Il sabato di vacanza sulla Riviera Romagnola si è trasformato in un incubo. Una bambina austriaca di appena 4 anni è morta dopo essere annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, frazione di Cervia, in provincia di Ravenna. La piccola è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ ospedale Bufalini di Cesena, ma ogni tentativo dei medici di salvarle la vita si è rivelato inutile. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Milano Marittima, morta la piccola di 4 anni annegata in piscina: era in vacanza con la famiglia, nuova tragedia dopo Alice Ferrari

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Milano Marittima sconvolta: bimba di 4 anni muore nella piscina di un hotel

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Tragedia a Milano Marittima, bimba di 4 anni morta annegata in piscinaUna bambina di 4 anni è morta dopo essere annegata in una piscina di un hotel a Milano Marittima.

Bambina di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel Milano Marittima: il padre si era allontanato per andare in cameraUna bambina di 4 anni è deceduta dopo essere annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima.

Temi più discussi: Alice morta dopo l’incidente in piscina come mio figlio Matteo, fermate questa strage silenziosa. Nicoletta Sprecacè scrive alla premier Meloni; È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone della piscina a Sestri Levante; Uccisa dalla ruspa, Ris: Trovate tracce di cocaina. Ma sulle autorizzazioni ai lavori emergono contraddizioni; Una tromba marina poi le raffiche: In spiaggia volavano gli ombrelloni, un downburst terribile.

Una bimba di 4 anni, di famiglia austriaca, è morta all'ospedale Bufalini di Cesena dopo essere annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, frazione di Cervia, sul litorale ravennate. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti. #ANSA x.com

Soccorritori in un hotel di Milano Marittima: morta bimba di 4 anni in piscinaLa tragedia si è consumata nell'arco di una manciata di secondi: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola ... notizie.it

Dramma a Milano Marittima, bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotelUna bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un albergo a Milano Marittima: indagini in corso e cause in via di accertamento ... fanpage.it