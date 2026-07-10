Il portiere e l’attaccante del Milan sono stati criticati pubblicamente da un membro dello staff, che ha dichiarato che chi ha dubbi sulla propria posizione può lasciare il club. Il mercato in entrata resta attivo, ma nelle prossime settimane potrebbero esserci movimenti anche in uscita, anche se al momento non ci sono molte offerte concrete per i giocatori.

Il mercato del Milan è bollente in entrata, ma nei prossimi giorni potrebbe scaldarsi anche in uscita. Diversi calciatori rossoneri sono pronti a salutare il Milan, anche se al momento scarseggiano le offerte. Nelle ultime settimane si è parlato molto di Rafael Leão e del suo futuro, ma anche di un Mike Maignan indeciso e meno motivato (anche se i risvolti delle ultime settimane potrebbero aver capovolto queste dinamiche). Filippo Galli, ex calciatore e dirigente rossonero, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb, esprimendo la propria opinione a proposito del futuro dei due big del Milan. "Maignan? se ha qualche dubbio può anche lasciare". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Galli duro su Maignan e Leão: "Chi ha dubbi può andare via"

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