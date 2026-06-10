Alberico 'Chicco' Evani ha espresso dubbi sulle tempistiche del possibile arrivo di Rangnick al Milan, commentando che potrebbe essere troppo tardi per un intervento immediato. Inoltre, ha parlato di Leão, sottolineando che se il giocatore desidera davvero trasferirsi, la situazione potrebbe evolversi in quella direzione. Evani ha rilasciato queste dichiarazioni durante un’intervista esclusiva.

A fare chiarezza sul momento di profonda transizione strutturale che sta attraversando il Milan è intervenuto un pilastro della storia rossonera: Alberico "Chicco" Evani. L'ex centrocampista, che ha vestito la maglia del Diavolo tra il 1980 e il 1993 collezionando ben 394 presenze, 19 gol e ben 11 trofei (tra cui 3 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Supercoppe Europee e 2 Coppe Intercontinentali), ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Evani si è espresso con franchezza sulla apparente mancanza di tempestività da parte del proprietario Gerry Cardinale nel nominare il nuovo assetto dirigenziale dopo l'azzeramento totale dello scorso 25 maggio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Evani: “Rangnick al Milan? Ho perplessità sulle tempistiche. Leão? Se davvero vuole andare via …”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L'addio di Leao "regala" il Milan a Nkunku. E se arrivasse Rangnick...

Milan a Rangnick, le tempistiche per la sua decisione. Ma Ibra si oppone: il motivoIl Milan sta valutando le tempistiche per la nomina di Ralf Rangnick come nuovo direttore tecnico.

Temi più discussi: Una sola triade: Rangnick, Glasner, Ozek. Sono convinti su Herr Ralf? Baruffe rossonere. Scelte al contrario. NORMALITÀ!; Chi sono Spors e Vivell, i due uomini che Rangnick vuole portarsi al Milan; MN - Cardinale guida il casting del Milan dall'Europa: colloqui personali con Glasner, Pochettino e Rangnick; Il Milan mette sul piatto un biennale per Glasner. Ma prima il direttore tecnico.

#Evani a @Gazzetta_it: #Rangnick al @acmilan? Ho perplessità sulle tempistiche. @RafaeLeao7? Se davvero vuole andare via ... - #ACMilan #Milan #SempreMilan #RafaelLeao #RafaLeao #Leao x.com

L'Austria: Rangnick al Milan? Speriamo resti con noi...L'allenatore del Milan che raccoglierà l'eredità lasciata da Allegri dovrebbe essere Oliver Glasner. Il tecnico austriaco, reduce dalla conquista della Conference League con il Crystal Palace, è a un ... corrieredellosport.it

Milan, senti Evani: Sei già in ritardo. Rangnick ha le idee chiare, Glasner mossa intelligente. Leao? Fa strano sentire certe paroleLe parole dell'ex giocatore rossonero in merito al momento attuale del Milan. msn.com