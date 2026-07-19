La storia di Joan Monfort l' uomo dietro la foto di Messi che fa il bagnetto a Yamal | Un miracolo

Da virgilio.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il fotografo Joan Monfort ha raccontato i dettagli della foto scattata nel 2007 al Camp Nou, che mostra un giovane Messi mentre fa il bagnetto a Yamal. Monfort ha definito quell'incontro ravvicinato un miracolo, sottolineando come sia stato possibile catturare un momento così unico tra i due calciatori. La foto è diventata celebre e rappresenta un ricordo speciale della crescita di Messi e Yamal nel mondo del calcio.

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Il fotografo Joan Monfort svela i retroscena della celebre foto del 2007, definendo un miracolo l’incontro ravvicinato al Camp Nou tra un giovanissimo Messi e il neonato Yamal. Lo scatto benefico, nato per caso da un sorteggio Unicef e rimasto a lungo nell’oblio, diventa storico oggi che Messi e Yamal si sfidano nella finale del Mondiale 2026. La casualità dietro la celebre foto di Joan Monfort Le difficoltà per immortalare Messi e Yamal Dal bagnetto del 2007 alla finalissima mondiale La casualità dietro la celebre foto di Joan Monfort Nel dicembre del 2007, uno scatto destinato a un calendario benefico ha unito i destini di un ventenne promessa del calcio e di un neonato di pochi mesi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - La storia di Joan Monfort, l'uomo dietro la foto di Messi che fa il bagnetto a Yamal: "Un miracolo"
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