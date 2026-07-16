Una foto che mostra un bambino mentre fa il bagnetto con un adulto, identificato come un calciatore noto, ha suscitato molte discussioni. La scena è stata scattata in una località estiva e ha attirato l’attenzione di appassionati e media. La foto è diventata virale, alimentando speculazioni su un possibile legame tra i due, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali o conferme circa la relazione tra i soggetti.

Roma, 16 luglio 2026 - Una coincidenza, un presagio, un possibile passaggio di consegne o, per chi ci crede, uno scherzo del destino: ognuno potrà farsi l'opinione che preferisce, ma la realtà è che mai come in questo momento c'è una foto risalente a 19 anni fa che, nonostante l'incedere del tempo, forse più di ogni altra torna d'attualità ora che si conoscono le finaliste dei Mondiali 2026. Domenica 19 luglio alle 21 (ora italiana) al Meadowlands Stadium di East Rutherford si sfideranno l' Argentina di Lionel Messi e la Spagna di Lamine Yamal. Due nomi a caso? Affatto, e non solo perché si parla di fatto degli assi delle Nazionali che guidano il ranking Fifa e che si contenderanno il titolo messo in palio dalla 23esima edizione della rassegna iridata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La foto del destino di Messi che fa il bagnetto a un baby Lamine Yamal: tutti i retroscena

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lionel Messi Bathed Baby Lamine Yamal | Viral Photos Shock World Cup Fans | FIFA 2026

Notizie e thread social correlati

La foto di Lionel Messi che fa il bagnetto a Lamine Yamal neonatoUna foto mostra Lionel Messi che tiene in braccio un neonato, Lamine Yamal, mentre fa il bagnetto.

La foto di Lionel Messi che fa il bagnetto a Lamine Yamal neonato, ora che si affronteranno in finale ai MondialiUna foto mostra Lionel Messi mentre fa il bagnetto a un neonato, Lamine Yamal, che ora sarà avversario in finale ai Mondiali.

Temi più discussi: La vera storia della foto di Messi che fa il bagnetto a Yamal, il fotografo: È stata difficilissima; La fatidica foto di Messi e Lamine Yamal; Mondiali 2026, si chiude un cerchio: sarà Messi contro Yamal 19 anni dopo la foto del bagnetto; Il cuore dell’Argentina spezza il sogno inglese: il sigillo di Lautaro al 92? vale la finale mondiale.

#FIFAWorldCup È virale sui social la foto per un calendario benefico dell’Unicef del 2007 in cui Messi 20enne fa un bagnetto a un neonato: ebbene, segno del destino, quel bimbo è il talento spagnolo Lamine Yamal. Domenica si contenderanno la Coppa d x.com

Un servizio fotografico di beneficenza del 2007 ha immortalato Lionel Messi mentre fa il bagno al piccolo Lamine Yamal. Diciannove anni dopo, entrambi sono semifinalisti della Coppa del Mondo. reddit

La foto del destino di Messi che fa il bagnetto a un baby Lamine Yamal: tutti i retroscenaCorreva il 2007 quando i due assi di Argentina e Spagna venivano ritratti in uno scatto già iconico: la Pulce faceva il bagnetto al suo avversario di domenica sera nella finale, all'epoca di appena 5 ... quotidiano.net

Lionel Messi, Lamine Yamal e quell'incredibile foto del 2007 che sembra un glitch nel MatrixDomenica 19 luglio i due bomber si affronteranno nella finale della FIFA World Cup 2026, eppure già si erano incrociati molto tempo fa, per un incredibile segno del destino ... cosmopolitan.com