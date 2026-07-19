la storia dalla provincia alla metropoli il sogno di tommaso si avvera

Il portiere lodigiano classe 2015, proveniente dalla Superga Muzza, ha ricevuto una chiamata da un club di Serie A. Non sono stati divulgati dettagli sull’accordo o sulla durata del contratto. La notizia segna un passo importante nella carriera di Testori, che sogna di vestire la maglia rossonera. La sua passione per l’Inter non cambierà, ma il suo futuro si svolgerà in una squadra di livello superiore.

CORNEGLIANO LAUDENSE (Lo) Tifa Inter, ma il suo futuro sarà rossonero. Per Tommaso Testori, portiere lodigiano classe 2015 della Superga Muzza, è arrivata la chiamata dell’ A.C. Milan. Dalla prossima stagione vestirà la maglia del club, coronando il sogno di tanti bambini che iniziano a rincorrere un pallone nei campi di provincia. L’annuncio è arrivato con orgoglio dall’Asd Superga Muzza, che saluta uno dei suoi giovani talenti, dopo tre stagioni di crescita. "Grazie alla sua bravura, all’impegno e alla serietà ha meritato questo traguardo. Tutti i ragazzi, i mister e la società sono orgogliosi di vederlo iniziare questa nuova avventura – commenta Marco Sigismondi, ex calciatore professionista e responsabile del settore giovanile –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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