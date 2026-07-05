il sogno si avvera ecco la casa per disabili

Una giornata storica, carica di emozione e orgoglio, ha segnato il territorio: ieri a Serra de’ Conti, sulle note della Fanfara dei Bersaglieri di Jesi e Ostra, è stato tagliato il nastro della " Casa Franco Perticaroli ". L’opera, una struttura all’avanguardia costruita secondo i moderni standard di bioedilizia, nasce per dare una risposta definitiva e concreta a una delle preoccupazioni più grandi delle famiglie: "Cosa ne sarà di mio figlio quando io non ci sarò più?". La casa accoglierà stabilmente otto ragazzi con disabilità, a cui si aggiungeranno altri ospiti in turnazione, offrendo un percorso di autonomia all’interno di una vera e propria famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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