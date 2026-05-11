La luna rossa gigante e Milano la foto realizzata nel Novarese | si avvera il sogno di Valerio Minato
Una foto che ritrae una luna rossa gigante sopra Milano è diventata virale dopo essere stata scattata a Nebbiuno, nel Novarese. L'immagine rappresenta il risultato di cinque anni di attesa da parte di un fotografo che desiderava catturare questa particolare scena. Lo scatto ha suscitato grande interesse sui social media, portando alla diffusione dell’immagine tra gli utenti online.
Lo spettacolare scatto realizzato a Nebbiuno è diventato virale Cinque anni prima di riuscire a realizzare lo scatto che ha sempre sognato. Valerio Minato, fotografo torinese non nuovo a scatti.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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