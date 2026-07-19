Una startup ha raggiunto il traguardo di 100.000 prodotti donati, contribuendo a ridurre gli sprechi. Da fine aprile è attiva una piattaforma digitale chiamata Helpiness, che collega aziende e organizzazioni non profit per facilitare donazioni di beni e ridurre gli sprechi alimentari e di altri prodotti.

di Claudio Roselli Per loro è vicino il primo importante traguardo: quello dei 100mila prodotti donati. Intanto, da fine aprile è operativa la piattaforma digitale Helpiness che mette in rete aziende ed enti "non profit" al fine di ridurre gli sprechi. Il progetto è nato dall’idea di due giovani della vallata, Luca Bonauguri e Matteo Romanetti di Città di Castello, 24 anni entrambi e uniti da un percorso accademico parallelo in Economia e Management all’Università di Bologna, ma con perfezionamento alla Bocconi e al Politecnico di Milano. E proprio nell’ambito del programma B41 – Bocconi for Innovation è nata Helpiness, nome anche della società che ha sede nella città pierfrancescana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La startup che abbatte gli sprechi. Centomila prodotti salvati e donati

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