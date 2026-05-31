A colazione cereali con farina di grillo | la startup che stuzzica gli sportivi

Da ecodibergamo.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una startup di Dalmine, fondata da tre bergamaschi nel 2023, ha avviato la vendita di cereali con farina di grillo. La linea di prodotti è disponibile al dettaglio in Italia e Spagna. La società si concentra sulla produzione di alimenti destinati agli sportivi, utilizzando ingredienti innovativi come la farina di insetti.

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L’AZIENDA. Cricking è una realtà insediata al Point di Dalmine, fondata da tre bergamaschi nel 2023. «Avviata la vendita al dettaglio in Italia e Spagna. Obiettivo la Germania, dove il consumo di “fiocchi” è tra i più alti». Una colazione - a base di grilli - che nutre come una bistecca e con un impatto ambientale minimo. È questa la promessa di Cricking, startup bergamasca del Polo per l’innovazione tecnologica (Point) di Dalmine che ad aprile ha lanciato sul mercato i suoi cornflakes multicereali arricchiti con proteine derivate da farine di grillo. Cricking è nata nel 2023, ma i suoi tre fondatori - tutti bergamaschi - sperimentano con i cereali a base di insetto da diversi anni: «La prima idea ci è venuta nel 2020. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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