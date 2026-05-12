Durante un incontro di tennis a Roma, il giocatore ha sconfitto il suo avversario dopo aver salvato quattro match point. L’avversario ha commesso due doppi falli nel tie-break, che hanno influito sull’esito del set decisivo. I dettagli sugli episodi specifici e sulle strategie adottate dai due atleti sono stati analizzati nel corso del match. Restano domande aperte su come il vincitore abbia gestito i momenti critici e sull’atteggiamento del rivale nei momenti cruciali.

? Domande chiave Come ha fatto Darderi a non accorgersi dei match point salvati?. Perché Zverev ha commesso i doppi falli decisivi nel tie-break?. Quale tattica specifica ha mandato in crisi il servizio del tedesco?. Cosa deve fare l'azzurro per affrontare la sfida sul campo centrale?.? In Breve Zverev ha servito con velocità fino a 220 kmh durante il match.. Darderi ha battuto il top 10 puntando sul dritto e palle corte.. L'azzurro affronterà Jodar sul campo centrale dopo il traguardo nei quarti.. Il tennista si unisce a Sinner, Musetti e Berrettini nella top 20.. Luciano Darderi ha battuto Alexander Zverev a Roma, conquistando il primo quarto di finale in un Masters della sua carriera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, Darderi abbatte Zverev: miracolo da 4 match point salvati

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