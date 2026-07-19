la stampa italiana alle grandi manovre verso destra

Notizia in breve

La stampa italiana sta vivendo un cambiamento nelle linee editoriali, con alcuni giornali filogovernativi che vedono un calo nelle copie vendute. Nel frattempo, il panorama dei media si sta riorganizzando con una concentrazione di proprietà, puntando a rafforzare le testate più influenti. Nonostante le diminuzioni di diffusione, i toni delle pubblicazioni rimangono spesso aggressivi e orientati verso una linea politica di destra.