La stampa italiana alle grandi manovre Verso destra
La stampa italiana sta vivendo un cambiamento nelle linee editoriali, con alcuni giornali filogovernativi che vedono un calo nelle copie vendute. Nel frattempo, il panorama dei media si sta riorganizzando con una concentrazione di proprietà, puntando a rafforzare le testate più influenti. Nonostante le diminuzioni di diffusione, i toni delle pubblicazioni rimangono spesso aggressivi e orientati verso una linea politica di destra.
Giornali Quelli filogovernativi perdono copie ma non il cipiglio aggressivo mentre il riassetto delle proprietà editoriali insegue il più forte, il più ricco, il leader vincente Giornali Quelli filogovernativi perdono copie ma non il cipiglio aggressivo mentre il riassetto delle proprietà editoriali insegue il più forte, il più ricco, il leader vincente Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Era il 1921 quando Marc Bloch, reduce dalle trincee, pubblicò le sue Riflessioni di uno storico sulle false notizie di guerra. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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