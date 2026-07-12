La 47ª edizione del Premio Ischia di giornalismo si è conclusa con una serata in piazza Santa Restituta a Lacco Ameno, condotta da Alessio Lasta. La serata è iniziata con un'introduzione musicale di Giorgio Gaber sulle tematiche di libertà e partecipazione. Tra i partecipanti, giornalisti italiani e internazionali hanno preso parte alla cerimonia.

ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – Si è aperta con un intro di Giorgio Gaber su libertà e partecipazione la 47ma edizione del Premio Ischia di giornalismo, condotta da Alessio Lasta e andata in scena in piazza Santa Restituta a Lacco Ameno. Una serata che ha visto avvicendarsi sul palco grandi nomi della stampa internazionale e italiana in cui sono stati affrontati temi di grande attualità: focus sulla guerra in Ucraina e sull'impatto delle fake news. Ad allietare la serata un overture musicale di Peppe Servillo Voce solista e Solis String Quartet che ha letteralmente estasiato con la sua voce il pubblico, offrendo una rivisitazione di brano classici della canzone partenopea. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Premio Ischia, serata conclusiva con grandi nomi stampa internazionale e italiana

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