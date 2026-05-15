Paolo Vanoli potrebbe disputare la sua ultima trasferta come allenatore della Fiorentina, con la partita contro la Juventus in programma domenica alle 12 a Torino. Moise si trova ancora alle prese con un problema alla tibia, mentre il calciatore Kean non sarà disponibile nemmeno per questa sfida. Intanto, nel mondo dei dirigenti, si parla di un possibile cambio in panchina e di alcune trattative tra le grandi squadre che coinvolgono anche il dirigente Paratici, che si trova in fibrillazione.

FIRENZE – Potrebbe essere l’ultima trasferta da allenatore della Fiorentina, quella di Paolo Vanoli, domenica alle 12, a Torino contro la Juventus. Fabio Paratici sta già lavorando alla Fiorentina del futuro, confortato anche dalle parole del presidente, Giuseppe Commisso, che ha detto di voler lavorare al futuro della Fiorentina. Che potrebbe voler anche dire assicurare una nuova proprietà pronta ad investire. Intanto guardiamo alla Juventus. Moise Kean al 99% non ci sarà. E’ sempre alle prese col problema alla tibia e non si allena in gruppo. Difficile pensare ad una sua convocazione in extremis. Con la Fiorentina ormai salva, a tenere banco è il futuro dell’allenatore. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Moise sempre alle prese col problema alla tibia: Fiorentina: Kean salterà anche la Juve. Toto-allenatore: Vanoli più no che si. Paratici in fibrillazione per le “grandi manovre”

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