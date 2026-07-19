La destra sostiene Mario Roggero, condannato per aver difeso la famiglia, mentre la sinistra ricorda Carlo Giuliani, coinvolto in un episodio di scontro con la polizia. La differenza tra le due posizioni riguarda la percezione dell’eroismo e della legalità. Roggero è stato condannato, mentre Giuliani è ricordato come figura simbolo da alcuni movimenti di sinistra. La discussione si concentra sui valori associati a comportamenti considerati legittimi o eroici in contesti di protesta e difesa personale.

Due diverse concezioni dell’eroismo e anche della legalità. Nei giorni in cui la destra si schiera in difesa di Mario Roggero, condannato per aver difeso la sua famiglia dall’ennesima rapina nella sua gioielleria, ammazzando due rapinatori, la sinistra si schiera compatta nella celebrazione dei fatti del G8 di Genova del 2001 e del suo “eroe”, Carlo Giuliani, il giovane che si era lanciato all’assalto delle camionette delle forze dell’ordine e che era stato colpito e ucciso da uno sparo del carabiniere Mario Placanica. La sinistra che celebra Carlo Giuliani come un eroe. Oggi Genova ricorda una delle pagine più controverse della propria storia recente c on una serie di iniziative e manifestazioni lanciate da movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La sinistra celebra Carlo Giuliani che assaltò la polizia ma s’indigna per Roggero che ha difeso la famiglia…

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