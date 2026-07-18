Due esponenti del Partito Democratico hanno criticato il governo in merito al caso Roggero, accusando le vittime di essere state processate e attaccate pubblicamente. Le dichiarazioni sono state resse in un contesto di polemiche politiche, con commenti che hanno suscitato reazioni da parte di altre forze politiche. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione delle criticità legate al caso e sulla linea adottata dal partito di maggioranza.

Non è solo una questione legata al drammatico caso Roggero, no: esiste una anaffettività politica, gelida e burocratica, che sembra ormai caratterizzare il Dna della sinistra italiana. Una distanza siderale dai bisogni reali che ha portato, eufemisticamente e forse riduttivamente, a parlare di “comunisti al caviale” e di “dem della Ztl”, ma che in realtà è ben più spigolosa come realtà. Di più: potremmo parlare di una presenza che si fa assente, se non apertamente punitiva, ogni volta che sul tavolo ci sono i dossier che guardano ai pilastri della vita dei cittadini: la casa, la proprietà privata – ciclicamente minacciata dallo spettro della patrimoniale –, il lavoro e la famiglia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caso Roggero, le piddine Boldrini e Braga all’assalto: ecco la sinistra anaffettiva che pur di attaccare il governo processa le vittime

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Roggero, magistrati all’assalto del governo. Stavolta nel mirino c’è CrosettoI magistrati hanno avviato un procedimento contro il ministro della Difesa, accusato di aver affermato che l’interpretazione di una norma avrebbe...

“Inutile vivere sulla sedia a rotelle”: bufera su Giannini. FdI: “Ha insultato i disabili pur di attaccare il governo”Una dichiarazione di un esponente politico ha scatenato una forte reazione pubblica.

I casi Roggero nel mondo. Legittima difesa, risarcimenti e condanne ai complici: il confronto con l’ItaliaIl caso Mario Roggero è diventato uno dei più discussi esempi italiani del difficile confine tra legittima difesa, reazione a una rapina e uso della forza quando il pericolo non è più considerato attu ... strettoweb.com

Caso Roggero, la Cassazione conferma la condanna a 14 anni e 9 mesiDiventa definitiva la pena per il gioielliere di Grinzane Cavour, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto del 2021 Si chiude definitivamente il caso giudiziario che ... rtl.it