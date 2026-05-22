I Catalano 1893 – 2026 | la mostra che celebra la famiglia che ha fatto dell’arte il proprio fil rouge
A Palermo si tiene una mostra dedicata alla famiglia Catalano, attiva nel campo dell’arte dal 1893 al 2026. L’esposizione raccoglie opere e documenti che testimoniano un secolo di attività artistica, presentando tre generazioni di artisti con stili e approcci differenti. L’evento riunisce diverse prospettive che condividono un filo conduttore: la passione per l’arte. La mostra si propone di illustrare la continuità e l’evoluzione di un percorso familiare nel mondo artistico.
Cento anni di storia, tre sguardi diversi, un’unica pulsione creativa si incontrano a Palermo per celebrare un percorso artistico lungo più di un secolo. Apre al pubblico la mostra I Catalano 1893 – 2026. La Macchina dell’Arte, un itinerario espositivo - ospitato presso il Museo Regionale d’Arte. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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