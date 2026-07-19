Il MetLife Stadium è stato colpito da un’allerta nubifragio durante un evento. Lo stadio, sede dei Giants e dei Jets, sarà teatro della finale dei Mondiali 2026. Un anno fa, il 13 luglio, ha ospitato la finale del primo Mondiale per Club. Nessuna informazione su danni o interruzioni. La partita del torneo mondiale è prevista in una data futura. La struttura rimane operativa dopo l’evento atmosferico intenso.

Il MetLife Stadium, casa dei New York Giants e dei Jets, ospiterà la finale dei Mondiali 2026 dopo essere stato, proprio un anno fa (13 luglio), il teatro della finale del primo Mondiale per Club. Oggi, come allora, il meteo è al centro dei riflettori. L’anno scorso c’era l’allarme per le temperature troppo elevate (attorno ai 31 °C), mentre quest’anno il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha lanciato l’allerta maltempo. Scampato il pericolo dell’inquinamento da polveri sottili provocato dagli incendi in Canada, i meteorologi sostengono che i venti dovrebbero spingere il fumo verso est, migliorando le condizioni atmosferiche. A preoccupare, però, è la pioggia, già protagonista durante la fase a gironi della competizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La sfida al MetLife con allerta nubifragio

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