Il 19 luglio si terrà la finale dei Mondiali allo Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. La partita si svolgerà presso il MetLife, uno degli stadi ospitanti. Durante l’evento, si esibiranno artisti di fama internazionale, tra cui Pausini, Williams e Scherzinger. La manifestazione prevede un intrattenimento musicale di alto livello prima e dopo la partita. La FIFA ha annunciato che questa sarà la conclusione del torneo, con un pubblico previsto di spettatori provenienti da diversi paesi.

La FIFA punta in alto per il gran finale dei Mondiali. Domenica 19 luglio il sipario calerà sul torneo allo Stadium di New YorkNew Jersey, il MetLife di East Rutherford. E per l’occasione è in arrivo una cerimonia di chiusura pensata per fare il botto, con un palco studiato per ricordare le produzioni del Super Bowl. Al centro della scena ci saranno tre voci che arrivano da tre continenti diversi. Tre stili, tre carriere internazionali, un unico obiettivo: dare la colonna sonora all’atto conclusivo del torneo. L’Italia sul palco: c’è Laura Pausini A rappresentare il nostro Paese sarà Laura Pausini. La cantante romagnola salirà sul palco insieme a Robbie Williams e a Nicole Scherzinger. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Pausini, Williams e Scherzinger: il trio mondiale per la finale del 19 luglio al MetLife

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