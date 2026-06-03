Roma nubifragio e allerta gialla | caos totale per i pendolari

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nubifragio ha provocato disagi e allerta gialla in diverse zone di Roma, con rischio di allagamenti più gravi in alcune aree della città. Le piogge intense stanno causando problemi ai pendolari con treni e mezzi pubblici in difficoltà. L’allerta meteo rimarrà in vigore nelle prossime ore, in particolare verso est, dove le precipitazioni sono più intense. Nessun dettaglio su eventuali interventi o danni specifici.

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Quali zone della città rischiano gli allagamenti più gravi oggi?. Come cambierà l'allerta meteo nelle prossime ore verso est?. Quali sono i percorsi stradali più pericolosi per i pendolari?. Dove si stanno spostando le celle temporalesche secondo i radar?.? In Breve Temporali intensi e fulmini hanno colpito il versante nordoccidentale di Roma dalle ore 7:00.. Il maltempo coincide con il rientro lavorativo e scolastico dopo il ponte del 2 giugno.. Rischio idrogeologico e possibili rovesci intensi previsti anche sui settori orientali della regione.. Monitoraggio costante tramite radar e satelliti per prevenire saturazione del suolo e allagamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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