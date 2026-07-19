La scuola italiana è malata di ideologia

Una vicenda legata al settore scolastico evidenzia le tensioni nel sistema italiano. Dopo le discussioni sul caso del gioielliere Roggero, si rischia di trascurare un’altra notizia che riflette il clima di conflitto e divisione che coinvolge la scuola. La situazione riguarda un episodio che ha suscitato polemiche e discussioni tra insegnanti, studenti e famiglie, senza che siano ancora chiare tutte le implicazioni o le risposte ufficiali.

Soverchiata dai commenti sul caso del gioielliere Roggero, rischia di essere dimenticata un’altra vicenda che racconta molto del clima in cui è avvolta la nostra convivenza civile. È la vicenda degli studenti che espongono dalle finestre del loro liceo uno striscione che proclama “L’Italia agli italiani”, e per questo vengono puniti con un sei in condotta, nonché sembra - obbligati a scrivere un saggio sulle leggi razziali del 1938 e sul testo Gli africani siamo noi. Alle origini dell’uomo, del genetista Guido Barbujani (cito da Lorenzo Cafarchio, Libero del 16 luglio). Perché, invece, è vicenda che andrebbe approfondita? Per una serie di buone ragioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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