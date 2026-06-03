Un ragazzino di 12 anni ha aggredito un insegnante in una scuola, portando con sé un'ideologia suprematista. L'episodio si è verificato durante l’orario scolastico, con l’alunno che ha colpito il docente con un oggetto contundente. La polizia sta indagando sui possibili canali attraverso cui il minore ha appreso questa ideologia e come abbia compreso i limiti della responsabilità penale. Nessuna informazione sulla condizione del docente.

Chi sono gli interlocutori che hanno guidato la radicalizzazione del dodicenne? Come ha fatto un minore a conoscere i limiti della responsabilità penale? Quali contenuti digitali hanno spinto il ragazzo a emulare i terroristi? Perché il minore aveva individuato specifici compagni come bersagli dell'attacco??? In Breve Bersagli individuati: tre compagni musulmani e una ragazza nera di un'altra classe. Citati stragisti Tarrant, Gendron e Timofey Kulyanov legati a massacr . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Terrore a scuola: 12enne aggredisce un docente con ideologia suprematista

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