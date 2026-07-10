Da settembre, tutti gli studenti dell’istituto comprensivo “Alessandro Manzoni” a Boviso Masciago indosseranno un grembiule blu, con l’obiettivo di promuovere la parità di genere e superare le differenze cromatiche tradizionali. La decisione ha suscitato reazioni da parte della Lega, che ha definito la scelta “ideologia woke”. La scuola ha spiegato che l’obiettivo è eliminare le distinzioni di colore legate all’identità di genere fin dai primi anni di scuola primaria.

All’istituto comprensivo “Alessandro Manzoni” di Boviso Masciago (Monza Brianza) da settembre tutti i bambini e le bambine indosseranno un grembiule di colore blu per “superare le tradizionali distinzioni cromatiche legate all’identità di genere, promuovendo la parità fin dai primi anni della scuola primaria”. La decisione, comunicata nei giorni scorsi alle famiglie dalla dirigente scolastica Fabiana Novello, ha mandato su tutte le furie la Lega che vuole ancora i grembiuli bianchi o rosa per le femmine e blu o neri per i maschi. A sollevare per primo un polverone è stato il capogruppo del Carroccio in Regione Lombardia, Alessandro Corbetta che dal suo profilo Facebook ha tuonato: “Una deriva che lascia perplessi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Tutti a scuola con il grembiule blu per “promuovere la parità”, la Lega insorge: “Ideologia woke”. Il caso a Boviso Masciago

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