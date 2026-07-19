Stasera si esibisce in concerto una giovane pianista di 28 anni, originaria di Sangiorgio. È l’unica allieva italiana del Conservatorio di Mosca, considerato il più prestigioso al mondo. Carla Sgoito combina talento musicale, bellezza e determinazione, dopo aver studiato per tre anni nel centro di formazione russo. La sua presenza sul palco rappresenta un momento di rilievo per la musica classica italiana.

Nella storia di Carla Sgoito ci sono talento immenso, bellezza fresca ed elegante, sangue sangiorgese e grande tenacia e spirito di sacrificio. Pianista tra le più apprezzate al mondo, Carla, oggi 28 anni, da tre anni è l’unica allieva italiana del più prestigioso Conservatorio del mondo, il?ajkovskij di Mosca. L’artista è rappresentata dalla manager Caterina Pancotto, anche lei sangiorgese doc, che racconta: "La mamma di Carla è originaria di Porto San Giorgio, lei è qui tutte le estati, da qualche anno insieme siamo nei più prestigiosi concorsi pianistici. Abbiamo avuto delle soddisfazioni ma ci siamo rese conto che i vincitori venivano quasi sempre dal Conservatorio di Mosca". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La sangiorgiese ’russa’ stasera in concerto

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