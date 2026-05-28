Stasera a Dritto e Rovescio, vengono intervistati due esponenti di rilievo delle istituzioni italiane. Si parlerà di guerra, elezioni e del caso Garlasco. La trasmissione andrà in onda con una doppia intervista, in cui saranno affrontati i temi di attualità più caldi. La puntata si concentra sui commenti e le opinioni dei rappresentanti istituzionali, senza approfondimenti o analisi. La discussione si focalizza sui fatti e sulle dichiarazioni ufficiali.

Con le tensioni internazionali sempre più al centro del dibattito pubblico e il calendario elettorale che si avvicina, questa sera Dritto e Rovescio ospita due pesi massimi delle istituzioni italiane. Il talk show di Paolo Del Debbio, in onda su Retequattro in prima serata, vedrà infatti la presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa e del Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Vediamo di cosa si parlerà. Geopolitica, elezioni e cronaca: il menu della serata. Il cuore della puntata sarà dedicato alle urgenze geopolitiche che coinvolgono direttamente l’Italia. Con La Russa e Tajani si affronteranno temi di stretta attualità internazionale: dalla guerra in Iran agli equilibri tra Stati Uniti, Israele e Cina, fino alle prospettive dell’Europa e del nostro Paese nello scacchiere globale. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - La Russa e Tajani a Dritto e Rovescio: stasera doppia intervista su guerra, elezioni e caso Garlasco

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