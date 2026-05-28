la russa e tajani stasera a dritto e rovescio

Stasera, 28 maggio, torna in onda su Rete 4 il talk show Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio. La trasmissione, in programma nella prima serata, prevede la partecipazione di alcuni esponenti politici di rilievo. Tra gli ospiti annunciati ci sono esponenti di partiti di governo e opposizione. La puntata sarà dedicata a temi di attualità politica e sociale.

Paolo Del Debbio torna questa sera, giovedì 28 maggio, con un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, il talk show di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 28 maggio 2026. Ospiti della puntata saranno il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il presidente del Senato Ignazio La Russa, con cui Del Debbio analizzerà le grandi urgenze geopolitiche che coinvolgono l’Italia: dalla guerra in Iran agli equilibri internazionali tra Stati Uniti, Israele e Cina, fino alle prospettive future per l’Europa e il nostro Paese nello scenario globale. A seguire, un focus sui risultati delle elezioni amministrative e sulle possibili conseguenze per gli assetti politici in vista delle elezioni del prossimo anno. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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