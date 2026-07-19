La Russa contro Salvatore Borsellino | Spiace per le sue parole Se Paolo fosse vivo sarebbe ministro di FdI – Il video

La Russa ha commentato le dichiarazioni di Salvatore Borsellino, fratello del giudice ucciso nella strage di via D’Amelio. La Russa ha espresso dispiacere per le parole di Borsellino e ha detto che, se Paolo fosse vivo, sarebbe ministro di un partito di centrodestra. La polemica è scoppiata in occasione del 34esimo anniversario dell’attentato in cui perse la vita il magistrato.

Scoppia la polemica intorno alle dichiarazioni di Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo, il magistrato che perse la vita nella strage di via D’Amelio, di cui oggi ricorre il 34esimo anniversario. Nei giorni scorsi Salvatore Borsellino aveva duramente criticato Giorgia Meloni invitandola a smettere di dire che si ispira a suo fratello. A stretto giro è arrivata la replica di Ignazio La Russa, che dal palco degli ECR Party European Awareness Days, a Catania, ha risposto fermamente, rivendicando la vicinanza ideale del magistrato alla destra e chiedendo di non strumentalizzarne la memoria. «Ho letto con attenzione e anche con dispiacere le parole di Salvatore Borsellino su Giorgia Meloni – ha detto il presidente del Senato -, io ho grande rispetto per tutta la famiglia Borsellino. 🔗 Leggi su Open.online

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La pretesa di Salvatore Borsellino: decidere chi può e chi non può ispirarsi al fratello Paolo. La risposta di Meloni e La RussaSalvatore Borsellino ha affermato che solo lui può decidere chi si ispira a suo fratello, Paolo Borsellino.

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La pretesa di Salvatore Borsellino: decidere chi può e chi non può ispirarsi al fratello Paolo. La risposta di Meloni e La Russa x.com

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