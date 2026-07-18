Salvatore Borsellino ha affermato che solo lui può decidere chi si ispira a suo fratello, Paolo Borsellino. La risposta è arrivata da parte di Meloni e La Russa, in vista delle manifestazioni di Fratelli d’Italia a Palermo, dedicate al magistrato ucciso dalla mafia 34 anni fa. La polemica si è accesa a poche ore dall’evento, con dichiarazioni pubbliche tra le parti coinvolte.

Botta e risposta a distanza tra Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo, e Ignazio La Russa e Giorgia Meloni, alla vigilia dell’intensa giornata di manifestazioni che FdI si accinge a celebrare a Palermo in ricordo del magistrato vittima della mafia, ucciso il 19 luglio di 34 anni fa. L’assurda pretesa di Salvatore Borsellino. Secondo Salvatore Borsellino, Giorgia Meloni dovrebbe «smetterla di dire di ispirarsi alla figura di Paolo Borsellino» perché a suo dire «quello che sta facendo questo Governo è distruggere sistematicamente tutti quei mezzi che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino avevano lasciato alla magistratura per permettere di combattere la mafia». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La pretesa di Salvatore Borsellino: decidere chi può e chi non può ispirarsi al fratello Paolo. La risposta di Meloni e La Russa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Salvatore Borsellino: “Meloni la smetta di dire di ispirarsi a mio fratello. Il governo distrugge gli strumenti anti-mafia lasciati da Paolo e Falcone”Un membro della famiglia di un giudice ucciso da mafia ha criticato la presidente del Consiglio, chiedendole di smettere di dire di ispirarsi a suo...

Il Papa: Dio illumini la coscienza di chi può decidere la pace nel mondoDurante l’Angelus in Vaticano, il Papa ha invitato a pregare affinché Dio illumini la coscienza di chi ha il potere di decidere sulla pace nel mondo.

Salvatore Borsellino a Meloni: 'Giù le mani da mio fratello'L'attacco è diretto. Nessuno deve appropriarsi della figura di suo fratello. Nemmeno la presidente del Consiglio. Non usa mezzi termini Salvatore Borsellino. E, alla vigilia del 34esimo anniversario d ... ansa.it

Salvatore Borsellino: La Meloni la smetta di dire di ispirarsi a mio fratelloAlla presidente del Consiglio non posso che lanciare il messaggio di smetterla di dire di ispirarsi alla figura ... blitzquotidiano.it