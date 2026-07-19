La ritirata del Lago di Albano | Fermiamo il cemento per salvare la falda

Notizia in breve

La falda acquifera del Lago di Albano si sta esaurendo, poiché la pioggia non riesce più a penetrare nel terreno dei Castelli Romani. Lo specchio d’acqua vulcanico, privo di fiumi immissari, sta continuando a diminuire di volume. La riduzione delle precipitazioni ha portato a un calo del livello del lago, che si ritira progressivamente. La questione riguarda anche la perdita di acqua sotterranea a causa di interventi edilizi e cementificazione nella zona.