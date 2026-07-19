La ritirata del Lago di Albano | Fermiamo il cemento per salvare la falda
La falda acquifera del Lago di Albano si sta esaurendo, poiché la pioggia non riesce più a penetrare nel terreno dei Castelli Romani. Lo specchio d’acqua vulcanico, privo di fiumi immissari, sta continuando a diminuire di volume. La riduzione delle precipitazioni ha portato a un calo del livello del lago, che si ritira progressivamente. La questione riguarda anche la perdita di acqua sotterranea a causa di interventi edilizi e cementificazione nella zona.
Albano – La pioggia non riesce più a filtrare nel terreno dei Castelli Romani e lo specchio d’acqua vulcanico, privo di fiumi immissari, continua a svuotarsi. L’allarme per le sorti del bacino laziale arriva da Goletta dei Laghi 2026, l’iniziativa di Legambiente che fotografa una situazione critica per l’intero ecosistema. Negli ultimi decenni la superficie idrica si è abbassata di circa sette metri e mezzo a causa dell’impermeabilizzazione dei suoli dovuta alla costante espansione edilizia, a cui si sommano le estrazioni d’acqua superiori alla capacità naturale del bacino e le conseguenze della crisi climatica. La struttura geologica risente direttamente delle trasformazioni del territorio circostante. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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