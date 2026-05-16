Pistoia Rossa | proposta di stop ai fitofarmaci per salvare la falda

A Pistoia, si discute della possibilità di sospendere l’uso di fitofarmaci per proteggere la falda acquifera. Sono state riscontrate sostanze chimiche nelle acque che hanno superato i limiti di sicurezza stabiliti dalle normative. La maggior parte dei sindaci della zona non ha ancora adottato divieti ufficiali sui pesticidi, nonostante le preoccupazioni legate alla qualità dell’acqua. La questione riguarda anche le differenze di approccio tra le amministrazioni locali e le normative vigenti.

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? Punti chiave Quali sostanze chimiche hanno superato i limiti di sicurezza nelle acque?. Perché la maggior parte dei sindaci non ha vietato i pesticidi?. Come influisce la contaminazione della piana sulla nostra acqua potabile?. Chi deve decidere tra la produzione vivaistica e la salute pubblica?.? In Breve Dati Arpat 2024 confermano residui di glifosate e Ampa nelle acque superficiali.. Solo il comune di Carmignano ha già vietato vendita e uso di fitofarmaci.. Contaminazione minaccia la falda idropotabile della piana vivaistica e della prima collina.. Pistoia Rossa propone partecipazione cittadina tramite il Regolamento degli istituti comunali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pistoia Rossa: proposta di stop ai fitofarmaci per salvare la falda ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pistoia: concorso foto gratuito, stop AI e premi in buoniLa presentazione del concorso fotografico internazionale PAMP Photo Awards Millepiante, avvenuta oggi a Pistoia presso la sede della Provincia in via... Pistoia, pagamenti digitali in pausa: stop ai servizi PagoPA lunedìLunedì 13 aprile, i cittadini e le imprese di Pistoia dovranno fare i conti con una parziale sospensione dei servizi digitali per i pagamenti verso... Pistoia Rossa in piazza: Ripartiamo dal cuore della città per ascoltare le esigenze di tuttiFabrizio Mancinelli ha presentato i candidati che lo affiancano ... msn.com Pistoia Rossa, la voce di chi non vota piùPistoia Rossa sta costruendo la lista per le prossime comunali, promuovendo incontri nelle case del popolo per definire dal basso il programma e le candidature. Una lista – si legge in una nota – ... lanazione.it