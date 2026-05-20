Lago Albano partita la stagione balneare | niente falò in spiaggia e bagni di notte
Dal primo maggio è iniziata ufficialmente la stagione balneare sul lago Albano, che si concluderà il 30 settembre. Il sindaco del comune di Castel Gandolfo ha diffuso le norme da seguire, tra cui l’assenza di falò sulla spiaggia e il divieto di fare bagni notturni. Queste regole devono essere rispettate dai cittadini che frequentano l’area durante i mesi estivi. La decisione riguarda lo specchio d’acqua più grande della zona e mira a regolamentare le attività balneari per tutto il periodo.
Dal primo maggio ha preso avvio la stagione balneare al lago Albano. Alberto De Angelis, sindaco del comune di Castel Gandolfo ha pubblicato le regole che dovranno rispettare i cittadini che, fino al prossimo 30 settembre, hanno intenzione di frequentare lo specchio d’acqua più grande dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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