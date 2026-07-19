la rinascita di villa pomini tra ricerca tecnologia e giovani

Notizia in breve

Villa Pomini sta per avviare un progetto di rilancio culturale che coinvolge attività di ricerca e tecnologia, con il coinvolgimento di giovani. La struttura comprende un settore restaurato dedicato a opere pittoriche. La riqualificazione mira a valorizzare l’aspetto storico e artistico del complesso, integrando nuove iniziative di studio e formazione. Al momento, non sono stati annunciati dettagli specifici sui tempi di avvio o sui partner coinvolti.