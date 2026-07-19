La rinascita di Villa Pomini tra ricerca tecnologia e giovani
Villa Pomini sta per avviare un progetto di rilancio culturale che coinvolge attività di ricerca e tecnologia, con il coinvolgimento di giovani. La struttura comprende un settore restaurato dedicato a opere pittoriche. La riqualificazione mira a valorizzare l’aspetto storico e artistico del complesso, integrando nuove iniziative di studio e formazione. Al momento, non sono stati annunciati dettagli specifici sui tempi di avvio o sui partner coinvolti.
Villa Pomini si prepara a un rilancio culturale che unisce ricerca, tecnologia e contributo dei giovani. Un nucleo restaurato di opere pittoriche del Movimento Gutai (corrente giapponese di arte astratta della seconda metà del Novecento) è al centro di un progetto culturale attraverso un nuovo allestimento espositivo permanente, arricchito da un sistema di podcast geolocalizzati che racconterà la Villa e l’esposizione ai visitatori, mentre una mostra didattica prodotta da tre classi del Liceo Artistico Statale Paolo Candiani di Busto Arsizio restituirà l’esperienza di studio dei giovani. Le iniziative saranno presentate in autunno. Il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Tra storia e tecnologia, a Villa Beatrice d'Este nasce MUSeuM: il nuovo museo degli EuganeiMercoledì 29 aprile, a Villa Beatrice d'Este, è stato inaugurato MUSeuM, il nuovo museo dedicato agli Euganei.
A Villa Borghese arriva il Villaggio Arma: quattro giorni tra tecnologia, sport, sicurezza e spettacoloDal 4 al 7 giugno, a Villa Borghese, si svolge il Villaggio Arma, con simulazioni investigative, attività per bambini, eventi sportivi e incontri...
Si parla di: La rinascita di Villa Pomini tra ricerca, tecnologia e giovani.
La rinascita di Villa Pomini tra ricerca, tecnologia e giovaniVilla Pomini si prepara a un rilancio culturale che unisce ricerca, tecnologia e contributo dei giovani. Un nucleo ... ilgiorno.it
Arte, scuola e tecnologia: un nuovo capitolo culturale per Villa Pomini a CastellanzaVilla Pomini Lab: prende il via il progetto del Comune per valorizzare gli spazi espositivi della storica villa ... legnanonews.com