A Villa Borghese arriva il Villaggio Arma | quattro giorni tra tecnologia sport sicurezza e spettacolo

Dal 4 al 7 giugno, a Villa Borghese, si svolge il Villaggio Arma, con simulazioni investigative, attività per bambini, eventi sportivi e incontri sulla sicurezza stradale. Durante i quattro giorni, ci sono dimostrazioni di tecnologie e spettacoli, oltre a ospiti speciali. L’evento celebra il 212° anniversario dell’Arma, coinvolgendo pubblico e professionisti. La manifestazione si svolge in diverse aree del parco, con postazioni dedicate a varie attività e dimostrazioni pratiche.

Dal 4 al 7 giugno simulazioni investigative, attività per bambini, sport, sicurezza stradale e incontri con ospiti d’eccezione per il 212° anniversario dell’Arma. Un grande evento aperto alla città per raccontare da vicino il mondo dei Carabinieri, tra tradizione, innovazione, attività interattive e momenti di confronto con il pubblico. Dal 4 al 7 giugno Villa Borghese ospiterà il “Villaggio Arma”, iniziativa organizzata in occasione del 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, che trasformerà i giardini del Pincio in un vero e proprio percorso esperienziale dedicato a famiglie, studenti e cittadini. Per quattro giorni uomini e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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