Tra storia e tecnologia a Villa Beatrice d' Este nasce MUSeuM | il nuovo museo degli Euganei

Mercoledì 29 aprile, a Villa Beatrice d'Este, è stato inaugurato MUSeuM, il nuovo museo dedicato agli Euganei. L'allestimento comprende tecnologie avanzate per valorizzare e promuovere il patrimonio territoriale della provincia di Padova. La ristrutturazione della villa ha portato alla creazione di uno spazio museale dotato di strumenti digitali e interattivi. L'apertura segna un passo importante per la promozione culturale e turistica della zona.

Mercoledì 29 aprile rinasce Villa Beatrice con MUSeuM, Museo degli Euganei, il nuovo allestimento museale ad elevata tecnologia per la valorizzazione e promozione territoriale della Provincia di Padova.Realizzato all’interno di Villa Beatrice d’Este dopo un percorso di restauro durato alcuni mesi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Colli Euganei: nasce il Museum tra storia e realtà virtuale a Baone? Cosa sapere Inaugurato il 29 aprile 2026 il Museum a Villa Beatrice d’Este a Baone. Ferrara nel Rinascimento: il Carnevale degli Este celebra Beatrice d’Este tra storia e suggestioni.Ferrara Rivive il Rinascimento: Il Carnevale degli Este Svela i Volti di Beatrice e Isabella Il Carnevale degli Este si prepara a un’edizione... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A Villa Beatrice nasce MUSeuM: il nuovo museo degli Euganei coniuga storia e tecnologia per la promozione e valorizzazione dei Colli Euganei | Provincia di Padova; VIDEO | Villa Beatrice d'Este torna a splendere: ecco il nuovo museo, aperto da venerdì 1 maggio; Padova, la nuova vita di Villa Beatrice e di Museum; BAONE | A VILLA BEATRICE NASCE ‘MUSEUM’ PER RACCONTARE GLI EUGANEI. Padova, la nuova vita di Villa Beatrice e di MuseumUna nuova proposta turistica ,ma soprattutto una festa per l’intera comunità, quella dei Colli Euganei, Padova, che sulla cima del Monte Gemola riapre in seguito al restauro durato alcuni mesi Villa ... rainews.it Letture, Beatrice d' Este storia di preghiera e carità nel Colli EuganeiTra le ombre di alberi centenari, dove lo sguardo si allarga sulla veduta – forse sarebbe più giusto definirla visione ... acistampa.com A VILLA Beatrice D'Este è nato MUSeuM, il Museo degli Euganei, che coniuga cultura, storia e e tecnologia con il valore della villa e quello del contesto paesaggistico del Monte Gemola a Baone all’interno del comprensorio euganeo, patrimonio MAB UNESC - facebook.com facebook