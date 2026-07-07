India la protesta degli attivisti tibetani davanti all' ambasciata cinese
Decine di attivisti tibetani del Tibetan Youth Congress si sono riuniti martedì davanti all’ambasciata cinese a Nuova Delhi. Durante la protesta, hanno gridato slogan contro la Cina e il governo cinese, chiedendo maggiore attenzione alle questioni tibetane. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con i partecipanti che hanno esposto cartelli e slogan. La polizia ha monitorato l’evento, senza intervenire o bloccare i manifestanti.
Decine di attivisti del Tibetan Youth Congress hanno protestato martedì davanti all’ ambasciata cinese a Nuova Delhi, in India. Al grido “La Cina fuori dal Tibet” e “Tibet libero”, i manifestanti hanno esposto cartelloni con la fotografia di Rangzen Lobga, un attivista tibetano che si è dato fuoco davanti alla sede delle Nazioni Unite a New York lo scorso 2 luglio. Le persone riunitesi hanno poi cercato di entrare nell’ambasciata e sono state fermate dalla polizia, che le ha spinte su degli autobus e le ha portate via. La protesta ha denunciato quella che gli organizzatori hanno descritto come la continua repressione politica della Cina in Tibet e l’attuazione della “ Legge sull’unità etnica “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Tibetan Youth Congress members protest outside Chinese Embassy on 67th Tibetan National Uprising Day
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