Porta d’accesso alla Lunigiana, Fosdinovo è un borgo della provincia di Massa-Carrara che domina le piane della Val di Magra e di Luni da quasi 500 metri di quota. Poco distante dal mare, nelle giornate più limpide lo sguardo si spinge fino al Golfo dei Poeti e alle Alpi Apuane. Basta passeggiare pochi minuti tra le sue vie per capirne il fascino riconosciuto anche dalla Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Fosdinovo non sarebbe la stessa senza il suo maestoso Castello Malaspina, simbolo del borgo. Costruito a partire dal XII secolo e ancora oggi perfettamente conservato, per secoli è stato la residenza dei Malaspina, la famiglia che governò gran parte della Lunigiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La porta d’accesso alla Lunigiana

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