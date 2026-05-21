Luni la ’porta d’accesso’ Una grande festa in rosa

Lunedì si è svolta una manifestazione con una grande festa in rosa, caratterizzata da nastri, striscioni e palloncini di questo colore. Decine di persone, tra nonni, bambini e appassionati di ciclismo, si sono radunate lungo l’Aurelia, in attesa della chiusura al traffico prevista per l’evento. L’area è stata raggiunta da un notevole afflusso di pubblico già prima dell’inizio ufficiale, con tutti posizionati dietro le transenne ai lati della strada.

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Nastri, striscioni e palloncini rosa. Nonni, bambini e appassionati di ciclismo posizionati dietro le transenne ai lati dell’Aurelia ben prima della chiusura al traffico. Grande presenza e tanto entusiasmo ieri a Luni, per l’ingresso del Giro d’Italia nel territorio della provincia e per assistere in presa diretta al taglio del ’ traguardo volante ’, posizionato al chilometro 68 della tappa Porcari-Chiavari. Complice la chiusura anticipata delle scuole e la campagna di informazione che l’amministrazione, la direzione del Giro della Lunigiana e la Protezione civile hanno portato avanti nelle ultime settimane (coinvolgendo attivamente gli alunni delle scuole primarie di Isola, Casano e Caffaggiola e alla media Roccatagliata Ceccardi), quella di ieri è stata una vera festa collettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Luni la ’porta d’accesso’. Una grande festa in rosa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 24 Ore nell'Edificio Più Grande della CINA!! C'è pure una Spiaggia!! Sullo stesso argomento Luni, scavi 2025: domus e mosaici rari svelano il passato di Porta Marina? Cosa scoprirai Cosa nasconde la struttura scoperta sotto il tempio di Porta Marina? Come cambia la storia di Luni dopo il ritrovamento del mosaico... Giro d’Italia a Luni: Aurelia chiusa e scuole in festa per il passaggio? Punti chiave A che ora chiuderà l'Aurelia per il passaggio dei corridori? Come faranno 500 studenti a colorare il percorso per le telecamere? Quali... Tra mare, colline e vigneti, il Vermentino a Luni diventa racconto di territorio. Su Wine and Affine, Alberto Chiarenza firma un articolo dedicato Azienda Agricola Giacomelli. Leggi l’articolo completo qui: wineandaffine.com/2026/05/16/gia… #WineAnd x.com Luni la ’porta d’accesso’. Una grande festa in rosaEntusiasmo sull’Aurelia dove era fissato anche il ’traguardo volante’. La miglior occasione per presentare la maglia del 50° Giro della Lunigiana. lanazione.it