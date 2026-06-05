Marmore ingresso parco Campacci | Estremo degrado e fatiscenza Restituire decoro alla porta d’accesso

Notizia in breve

L’ingresso del parco Campacci “Libero Liberati”, punto di accesso alla Cascata delle Marmore, si trova in condizioni di degrado e abbandono. La zona, molto frequentata da turisti, presenta strutture fatiscenti e un aspetto trasandato. La situazione attuale non valorizza il luogo e necessita di interventi di ripristino e decoro per migliorare l’aspetto e la fruibilità dell’area.