Marmore ingresso parco Campacci | Estremo degrado e fatiscenza Restituire decoro alla porta d’accesso
L’ingresso del parco Campacci “Libero Liberati”, punto di accesso alla Cascata delle Marmore, si trova in condizioni di degrado e abbandono. La zona, molto frequentata da turisti, presenta strutture fatiscenti e un aspetto trasandato. La situazione attuale non valorizza il luogo e necessita di interventi di ripristino e decoro per migliorare l’aspetto e la fruibilità dell’area.
“All'ingresso del parco dei Campacci "Libero Liberati" punto di riferimento e luogo di sosta per i numerosi turisti che visitano il Belvedere della Cascata delle Marmore, si registra attualmente una situazione di estremo degrado e fatiscenza che non rappresenta certamente un buon biglietto da. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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