Il premio dell'AIA come miglior arbitro della stagione 202526 assegnato a Federico La Penna ha riacceso le polemiche legate alla partita tra Inter e Juventus. La decisione ha suscitato reazioni tra i tifosi bianconeri, che contestano alcune scelte arbitrali durante l'incontro. La discussione riguarda in particolare il caso Kalulu, che era stato oggetto di contestazioni in passato. La premiazione ha alimentato le discussioni sui comportamenti arbitrali nelle partite tra le due squadre.

La Penna, il premio AIA come miglior arbitro della stagione 202526 riaccende le discussioni e le polemiche di Inter-Juventus. Il premio assegnato dall’ AIA a Federico La Penna ha acceso nuove polemiche, soprattutto tra i tifosi della Juventus. Il fischietto della sezione di Roma ha ricevuto il prestigioso Premio Giovanni Mauro, riconoscimento attribuito all’arbitro della massima categoria nazionale maggiormente distintosi nel corso della stagione. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. A far discutere, però, è soprattutto il ricordo di Inter-Juventus dello scorso febbraio, partita segnata dall’espulsione di Pierre Kalulu nel derby d’Italia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - La Penna premiato dall’AIA, esplode la polemica Juve: torna il caso Kalulu in Inter-Juventus

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