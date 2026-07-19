La parola della settimana | stabilicum

Da liberoquotidiano.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 26 gennaio 1994, un leader politico annuncia pubblicamente la sua intenzione di candidarsi alle prossime elezioni. Lo fa attraverso un intervento televisivo trasmesso a livello nazionale, durante il quale comunica ufficialmente il suo ingresso in politica. La comunicazione viene seguita da un discorso che segna un punto di svolta nella scena politica di quegli anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il 26 gennaio 1994, in uno storico discorso televisivo agli italiani, Silvio Berlusconi annuncia la sua discesa in campo. Sono gli anni di Mani Pulite, la tempesta politica scatenata dalle indagini dei giudici della procura di Milano, avviate nel febbraio del 1992, e della nascita del bipolarismo, che prende consistenza con l’approvazione di un sistema elettorale “misto” (maggioritario-proporzionale), subentrato al precedente “secco” (proporzionale) per la formazione della Camera dei deputati. A sancire il passaggio alla nuova formula di voto fu la legge disegnata da Sergio Mattarella, al tempo rappresentante del Partito Popolare Italiano (Ppi). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

la parola della settimana stabilicum
© Liberoquotidiano.it - La parola della settimana: stabilicum
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sub, la parola della settimana

Leggi anche: Carburante è la parola della settimana

Temi più discussi: Abitare il piemontese / La parola della settimana è Facì; Liturgia del giorno 19 Luglio 2026 - XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A; La parola a Disco Club, le uscite della settimana - Rolling Stones, torna la leggenda; Davanti alla fragilità, non aggiungere altra fragilità - 18 luglio.

la parola della settimanaOroscopo della settimana dal 18 al 24 luglio, in videoDa chi sta cambiando lo sguardo su se stesso a chi deve lasciare spazio all’imprevisto. L’oroscopo della settimana ... iodonna.it

Oroscopo della settimana dal 27 giugno al 3 luglio, in videoDa chi sente i cambiamenti maturare sottopelle a chi sta accogliendo una fase più ambiziosa. L’oroscopo della settimana ... iodonna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web