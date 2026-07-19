La parola della settimana | stabilicum
Il 26 gennaio 1994, un leader politico annuncia pubblicamente la sua intenzione di candidarsi alle prossime elezioni. Lo fa attraverso un intervento televisivo trasmesso a livello nazionale, durante il quale comunica ufficialmente il suo ingresso in politica. La comunicazione viene seguita da un discorso che segna un punto di svolta nella scena politica di quegli anni.
Il 26 gennaio 1994, in uno storico discorso televisivo agli italiani, Silvio Berlusconi annuncia la sua discesa in campo. Sono gli anni di Mani Pulite, la tempesta politica scatenata dalle indagini dei giudici della procura di Milano, avviate nel febbraio del 1992, e della nascita del bipolarismo, che prende consistenza con l’approvazione di un sistema elettorale “misto” (maggioritario-proporzionale), subentrato al precedente “secco” (proporzionale) per la formazione della Camera dei deputati. A sancire il passaggio alla nuova formula di voto fu la legge disegnata da Sergio Mattarella, al tempo rappresentante del Partito Popolare Italiano (Ppi). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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