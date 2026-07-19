La parabola politica di Plínio Salgado | gli anni Trenta attraverso la storia di un fascista brasiliano

Notizia in breve

Un fascista brasiliano degli anni Trenta, con una carriera politica significativa, è al centro di un racconto storico. La sua parabola si inserisce in un periodo di tensioni politiche e movimenti nazionalisti nel paese. La presenza di origini italiane in Brasile è stimata tra 25 e 30 milioni, con arrivi iniziati nel XIX secolo, principalmente nel Sud e a San Paolo tra fine Ottocento e inizio Novecento. La figura politica di quegli anni si intreccia con la crescita di ideologie autoritarie nel paese.