La parabola politica di Plínio Salgado | gli anni Trenta attraverso la storia di un fascista brasiliano
Un fascista brasiliano degli anni Trenta, con una carriera politica significativa, è al centro di un racconto storico. La sua parabola si inserisce in un periodo di tensioni politiche e movimenti nazionalisti nel paese. La presenza di origini italiane in Brasile è stimata tra 25 e 30 milioni, con arrivi iniziati nel XIX secolo, principalmente nel Sud e a San Paolo tra fine Ottocento e inizio Novecento. La figura politica di quegli anni si intreccia con la crescita di ideologie autoritarie nel paese.
In Brasile vive oggi un numero di oriundi italiani che oscilla tra i 25 e i 30 milioni, una parte dei quali arrivò nei primi decenni del 1800 nei tre Stati del sud mentre la porzione più consistente giunse nello Stato di San Paolo a cavallo tra il XIX e XX secolo. In Italia però conosciamo poco sia la storia del Brasile sia il contributo dei nostri avi alla crescita e allo sviluppo del grande paese tropicale. Ebbe un’impronta italiana anche il primo movimento politico di massa che nacque in Brasile negli anni Trenta, l’Acão Integralista Brasileira (Aib). Il movimento integralista fondato a San Paolo nel 1932 dallo scrittore Plínio Salgado,... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Notizie e thread social correlati
Contro la politica dell'improvvisazione: un ciclo di incontri per capire il presente attraverso la storiaA partire da maggio, si terrà un ciclo di incontri intitolato “Chi sbaglia Storia, sbaglia politica”, rivolto sia a giovani che a adulti.
Venturini, la parabola del sindaco da Marghera: «Alla fine sono un democristiano». Gli scout, il volontariato, la politicaUn giovane politico, entrato in Consiglio comunale nel 2010 a 22 anni, diventa sindaco a meno di 40.