Venturini la parabola del sindaco da Marghera | Alla fine sono un democristiano Gli scout il volontariato la politica

Da ilgazzettino.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane politico, entrato in Consiglio comunale nel 2010 a 22 anni, diventa sindaco a meno di 40. La sua carriera ha radici negli scout e nel volontariato, e ha avuto un percorso che lo ha portato a ricoprire il ruolo di primo cittadino. La sua esperienza politica si sviluppa nel corso di quasi un decennio, culminando in questa nomina.

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VENEZIA - Era entrato in Consiglio comunale nel 2010, ad appena 22 anni. Ora diventa sindaco a meno di 40 anni. Un altro primato per Simone Venturini, classe 1987, nato a Marghera, cresciuto nella terraferma veneziana, da poco trasferitosi nella città d’acqua per amore. Della Venezia anfibia è la moglie, Carolina, con cui ha preso casa a pochi passi da Ca’ Farsetti, la sede municipale. Casa e bottega, per lui che da undici anni è assessore di punta nelle giunte del sindaco Luigi Brugnaro. A dispetto dell’età, un politico di lungo corso. Passione coltivata fin da ragazzino in quel mondo cattolico che rimpiangeva la vecchia Democrazia cristiana. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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