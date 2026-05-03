Contro la politica dell' improvvisazione | un ciclo di incontri per capire il presente attraverso la storia

A partire da maggio, si terrà un ciclo di incontri intitolato “Chi sbaglia Storia, sbaglia politica”, rivolto sia a giovani che a adulti. L’obiettivo è analizzare le origini culturali e storiche delle decisioni politiche attuali, offrendo un approfondimento su come gli eventi passati influenzino le scelte di oggi. L’iniziativa si propone di fornire strumenti utili per comprendere meglio il presente attraverso lo studio della storia.

Si svolgerà nei prossimi mesi, a partire da maggio, il ciclo di incontri “Chi sbaglia Storia, sbaglia politica”, un percorso formativo rivolto a giovani e adulti che intendono approfondire le radici culturali e storiche delle scelte politiche contemporanee, per maturare strumenti di giudizio più.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT Notizie correlate Un ciclo di incontri per ‘capire’ la sanitàRiavvicinare "La sanità che ci riguarda" alle persone con una bella dose di conoscenza. ‘Zia Margherita racconta’, raccontare il passato per capire il presente attraverso la forza dei ricordiIn un panorama narrativo che si intreccia fra memoria e racconto autobiografico, Zia Margherita racconta di Margherita Bonfilio, pubblicato da SBS... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Alessandra Olivetti: Radici nel borgo e cuore in città, perché ho scelto di candidarmi con la squadra del Partito Democratico; VL sfrattata dall’Arena, Centrodestra Pesaro: Silenzio del sindaco inaccettabile; Entro settembre la Lombardia applicherà la tassa della salute ai vecchi frontalieri; Lavori in orario di punta sulla strada per Liceo Volta, Ripepi (AP): Ennesimo esempio di cattiva gestione da parte dell’Amministrazione comunale. In vino veritas, Livio Marrocco: "La politica è militanza, non un post sui social" #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Tra polemiche, ispettori e politica la Biennale d'Arte va verso l'inaugurazione di sabato prossimo. La regola da cui il presidente Buttafuoco non si sgancia è lo Statuto dell'istituzione: non può stilare liste nere che, per giunta, non finirebbero più. x.com