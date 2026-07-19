La pace non si dichiara si costruisce la lettera dei riformisti Pd sulle spese militari Ue | Perché non significano meno welfare

I riformisti del Pd si dissociano dalla posizione della segretaria Schlein e sostengono l’aumento delle spese militari europee, affermando che tali investimenti non devono comportare tagli a welfare, sanità e istruzione. La loro lettera sottolinea che la costruzione della pace si realizza anche attraverso maggiori risorse alla Difesa. La posizione differisce da quella ufficiale del partito, che ha adottato un approccio più cauto sui finanziamenti militari.

Si smarcano dalla linea della segretaria Elly Schlein i riformisti del Pd che si dicono favorevoli all’aumento delle spese per la Difesa, senza che questo debba per forza significare una riduzione dei fondi per sanità e istruzione. A firmare la presa di posizione sono 13 esponenti dell’area riformista dem: Alfredo Bazoli, Nicola Carè, Graziano Delrio, Piero Fassino, Giorgio Gori, Lorenzo Guerini, Roberto Montanari, Simona Malpezzi, Virginio Merola, Lia Quartapelle, Filippo Sensi, Walter Verini e Sandra Zampa. Pur dichiarandosi sempre a favore dello sviluppo di una Difesa comune europea, Schlein finora si è sempre dichiarata contraria all’aumento delle spese militari, nella convizione che la misura non sarebbe stata sostenibile se non togliendo risorse a scuole, ospedali e aiuti alle famiglie. 🔗 Leggi su Open.online

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