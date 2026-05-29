Il ministro della Difesa ha chiesto l’intera somma di 14,9 miliardi di euro per investimenti militari, mentre il ministro dell’Economia e delle Finanze propone di suddividere la cifra in modo diverso. La discussione riguarda come allocare le risorse per le spese militari, con divergenze tra i due ministri sulle priorità e sull’ammontare totale da destinare. La questione ha portato a un confronto tra i membri del governo coinvolti nelle decisioni sulle spese pubbliche.

Il ministro della Difesa vuole tutti i 14,9 miliardi per nuovi investimenti, quello dell'Economia e la presidente del Consiglio vogliono usarli per altro Domenica 31 maggio scade il termine per avviare i progetti che l’Italia intende finanziare con il SAFE, il programma di prestiti agevolati con cui l’Unione Europea aiuta gli stati membri a sostenere spese militari per 150 miliardi di euro. La data è nota da circa un anno, anche se non è un termine perentorio, e la Commissione Europea ha concesso all’Italia un po’ di tempo in più per decidere. Eppure, a pochi giorni dalla scadenza, il governo non ha ancora le idee chiare su come usare quei soldi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Perché Meloni, Giorgetti e Crosetto litigano sulle spese militari

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Ti leggo ora perché sono a Singapore. Se ti riferisci ad un articolo del Messaggero sappi che nulla di ciò che c’è scritto su liti furibonde o urla sulla spese della Difesa è vero. Così come non esiste alcuna riunione Crosetto-Meloni. C’è stata una riunione Meloni x.com

Da parte di Meloni, Crosetto, Giorgetti, Stellantis e HibrydPichettoFratin reddit

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