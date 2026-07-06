Il governo sta valutando aumenti delle spese militari, con l’obiettivo di raggiungere il 5% del PIL entro il 2035, anche se lo spazio di manovra è limitato. La crescita delle spese è al centro delle discussioni, mentre il target temporale resta lontano. L’Italia si è impegnata a mantenere una traiettoria di incremento delle risorse destinate alla difesa.

L’obiettivo Nato del 5% nel 2035 è lontano, non solo a livello temporale. Ma l’Italia si è impegnata a mantenere una traiettoria di crescita, e Giorgia Meloni lo confermerà al summit di Ankara di martedì e mercoledì, dove si presenterà con le spese della difesa al 2,8% del Pil, con un aumento dello 0,71% garantito soprattutto dalle spese legate alla sicurezza interna, secondo quell’approccio multidominio su cui la premier insisterà. Secondo alcune fonti dell’esecutivo, gli impegni per il futuro potrebbero raggiungere il +0,3% nel 2027 e +0,6% nel 2028. L’aumento potrebbe valere complessivamente 17-18 miliardi di euro. Ma sono percentuali a geometrie variabili, precisano altre fonti nel governo, spiegando che si stanno valutando scenari per un aumento nel biennio o nel triennio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Vertice Nato, Governo al lavoro sulle spese militari. Si studiano ulteriori aumenti (ma lo spazio è stretto)

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NATO Secretary General, North Atlantic Council at Foreign Ministers Meeting, 22 MAY 2026

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