pogacar e vingegaard svegliati nel cuore della notte per un controllo antidoping al tour

Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, leader e seconda in classifica al Tour de France, sono stati svegliati nella notte tra ieri e oggi per un controllo antidoping a sorpresa. I due ciclisti hanno riferito di essere stati chiamati nel cuore della notte e portati a un centro di controllo prima della tappa in montagna sulle Alpi. La procedura è avvenuta prima dell’inizio della tappa di montagna del giorno.

Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, i primi due della classifica generale del Tour de France, sono stati svegliati nel cuore della scorsa notte per un controllo antidoping a sorpresa prima della prima tappa di montagna sulle Alpi, come hanno raccontato i due corridori. Alla partenza della 15a tappa a Champagnole, il detentore della maglia gialla e il suo rivale più vicino hanno confermato nella zona mista l'informazione pubblicata dal quotidiano Le Parisien, secondo cui erano stati svegliati rispettivamente alle 5 e alle 2 del mattino., "Ho dormito solo quattro ore la scorsa notte" ha spiegato Pogacar. "Il controllo era alle 5 del mattino. Vado sempre a letto tardi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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